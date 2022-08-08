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Посол РФ в Пхеньяне Мацегора допустил мобилизацию КНДР из-за учений США и Южной Кореи

Посол РФ в Пхеньяне Мацегора допустил мобилизацию КНДР из-за учений США и Южной Кореи

Российский посол в Северной Корее Александр Мацегора объяснил, что КНДР может расценить учения Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield как провокацию, вследствие которой страна мобилизует свои средства ядерного сдерживания.

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