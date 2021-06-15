Спички - не игрушка

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Россия к Македонии с теплом отнеслась, а она к нам потом "одним местом" повернулась. Ответ не заставил ждать

Россия к Македонии с теплом отнеслась, а она к нам потом "одним местом" повернулась. Ответ не заставил ждать

Со стороны России не было никаких провокационных и задевающих действий, однако…Действия Македонии не поддаются никакой логики и здравому смыслу, как и многих других стран, к сожалению, даже в наше время, не проявляющим никакого профессионализма.

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