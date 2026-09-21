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Киев снова ударил по НПЗ в России, проигнорировав просьбу Трампа не делать этого

Киев снова ударил по НПЗ в России, проигнорировав просьбу Трампа не делать этого

Зеленский мог отдать приказ об очередной атаке на российский НПЗ после телефонного разговора с Трампом, в котором президент США настоятельно советовал не делать этого.

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