Куча версий и японский мотор: обзор фугонов Dongfeng K-Series для России

Компания «Коммерческие автомобили Дунфен» сертифицировала в России четыре базовых исполнения цельнометаллических фургонов Dongfeng: со средней колесной базой (3100 мм), габаритной длиной 5250 мм и двумя вариантами по высоте, с длинной колесной базой (3610 мм), габаритной длиной 5750 мм и заднеприводная модель с аналогичной колесной базой, но с увеличенными задним свесом и двускатной ошиновкой, ее габаритная длина — 5995 мм.