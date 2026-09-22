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Bloomberg отметил рост стоимости перевозки нефти из-за дефицита супертанкеров

Bloomberg отметил рост стоимости перевозки нефти из-за дефицита супертанкеров

Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне острого дефицита супертанкеров. На отдельных направлениях ставки фрахта за короткое время увеличились примерно втрое.

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