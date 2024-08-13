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Врач назвал самый полезный напиток при похмелье

Врач назвал самый полезный напиток при похмелье

И это вовсе не огуречный рассол! фото: Shutterstock/Fotodom.ruЕсли утром после хороших выходных рука сама собой тянется к банке с солеными огурцами, притормозите! Это, конечно, отличный способ прийти в себя, но не самый лучший.

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