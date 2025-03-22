Минниханов принял участие в заседании круглого стола Татарстан – Ханой во Вьетнаме

Расширение экспортных поставок, развитие туризма, совместная работа по решению глобальных вопросов. Делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым сегодня приняла участие в заседании круглого стола Татарстан – Ханой во Вьетнаме.
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