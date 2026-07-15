Троллейбус №9 в Симферополе переходит на новое расписание

Изменения вступят в силу с 16 июля, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымтроллейбус». «Отдельные вечерние рейсы после прибытия в город следуют через железнодорожный вокзал до площади Московской с последующим заездом в депо.
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