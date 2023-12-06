В 2026 году в Коряжме начнётся реконструкция действующего мусорного полигона

Площадка, на которой сейчас складируют отходы, будет реконструирована после ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплексаКак пояснил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Игорь Мураев, срок эксплуатации существующей карты полигона истекает в середине 2025 года.