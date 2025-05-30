Ученые сообщили о непрекращающейся магнитной буре на Земле

Магнитная буря, которая началась в ночь на четверг, 29 мая 2025 года, спустя 17 часов так и не стихла, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.