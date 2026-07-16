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Мужчина из алтайского села упал с мопеда и избил прохожую до смерти

Мужчина из алтайского села упал с мопеда и избил прохожую до смерти

В Поспелихинском районе Алтайского края женщина стала жертвой ДТП, а после – избиения. На нее напал мужчина, который сбил ее на мопеде, удары привели к гибели женщины, сообщает прокуратура Алтайского края.

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