Мужчина из алтайского села упал с мопеда и избил прохожую до смерти

В Поспелихинском районе Алтайского края женщина стала жертвой ДТП, а после – избиения. На нее напал мужчина, который сбил ее на мопеде, удары привели к гибели женщины, сообщает прокуратура Алтайского края.
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