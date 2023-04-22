Евгения Чикунова: «На соревнованиях лучше без маникюра плавать – с касанием иначе все очень плохо»

«На соревнованиях лучше без маникюра — с касанием иначе все очень плохо. Инстинктивно руки тянутся вверх, а это нехорошо.
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