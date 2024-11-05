Установлены обстоятельства хищения еще одного имущественного комплекса Минобороны России

Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.
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