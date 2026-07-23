В Приморском крае полицейские продолжают проводить для детей из пришкольных лагерей профилактические беседы на темы безопасности

В рамках акции МВД России «Безопасное лето» в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и безопасного поведения сотрудники полиции ОМВД России по городу Находке проводят для ребят из пришкольных лагерей профилактические беседы и принимают участие в интерактивных площадках.
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