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Происшествия

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В Приморском крае полицейские продолжают проводить для детей из пришкольных лагерей профилактические беседы на темы безопасности

В рамках акции МВД России «Безопасное лето» в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и безопасного поведения сотрудники полиции ОМВД России по городу Находке проводят для ребят из пришкольных лагерей профилактические беседы и принимают участие в интерактивных площадках.

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