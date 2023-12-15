15 человек, переписываться с которыми одно удовольствие и смехота

Наверняка и среди ваших друзей или знакомых есть такие уникальные кадры: они умудряются попадать в забавные ситуации, они нестандартно реагируют на происходящее, и, конечно же, умеют удивлять вас в личных сообщениях.
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