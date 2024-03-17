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Диверсантов ВСУ разнесли из крупного калибра: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 марта 2024 года

Диверсантов ВСУ разнесли из крупного калибра: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 марта 2024 года

Диверсантов ВСУ разнесли из крупного калибра: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 марта 2024 года Юлия СоколоваВ приграничных районах Украины, граничащих с Белгородской и Курской областями России, произошло серьезное столкновение.

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