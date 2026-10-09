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Царьград

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Фонд культурных инициатив открыл отбор заявок до 27 октября 2026 года

Фонд культурных инициатив открыл отбор заявок до 27 октября 2026 года

Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок в программе "Музконтент ПФКИ", которая поддерживает музыкальные проекты.

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