Рост акций Lenovo может продлиться, поскольку искусственный интеллект вселяет оптимизм

Трехмесячный рост акций Lenovo Group Ltd. может иметь продолжение благодаря признакам восстановления глобального спроса на персональные компьютеры и энтузиазму по поводу продуктов китайской фирмы, связанных с искусственным интеллектом.
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