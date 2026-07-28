Почему светит Солнце: рассказываем простыми словами

Отвечаем на детские вопросы Ко всему в этой жизни нужны быть готовыми — особенно к тому, что однажды ваш ребенок придет и спросит: «А почему Земля называется Землей? А сколько планет в Солнечной системе? И главное — почему светит Солнце?».