Капсулу времени к 100-летию полета Гагарина заложили в Звездном Городке

Капсулу времени заложили у памятника Юрию Гагарину в Звездном Городке в День России. Послания потомкам оставили ученики школы имени Владимира Комарова, сотрудники ЦПК имени Гагарина, космонавты, депутаты, а также дети из Мариуполя и Донецка.