Капсулу времени к 100-летию полета Гагарина заложили в Звездном Городке

Капсулу времени заложили у памятника Юрию Гагарину в Звездном Городке в День России. Послания потомкам оставили ученики школы имени Владимира Комарова, сотрудники ЦПК имени Гагарина, космонавты, депутаты, а также дети из Мариуполя и Донецка.
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