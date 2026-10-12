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Северный флот провёл учения по деблокированию порта от условного противника

Северный флот провёл учения по деблокированию порта от условного противника

Пресс-служба Северного флота заявила, что российские военные моряки провели в Арктике учения по деблокированию морского порта, захваченного противником.

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