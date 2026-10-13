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Кнайсль объяснила, чем для России обернулась ее доброта

Кнайсль объяснила, чем для России обернулась ее доброта

В международных отношениях ключевую роль играют интересы, а не дружба. На это в интервью 360.ru указала руководитель Центра G.

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