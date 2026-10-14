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Царьград

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Гидрометцентр предупредил Москву о сильных дождях 14-15 октября

Гидрометцентр предупредил Москву о сильных дождях 14-15 октября

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что на Москву надвигаются дожди. 14 октября выпадет до 15 мм осадков, а 15 октября ожидается до 9 мм.

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