Как назвать подругу: важные советы

Называть друг друга лишь по имени — слишком скучно, особенно это касается друзей и подруг. А вы задумывались над тем, как называть подругу прикольно? Если да, то данная статья как раз для вас! Называть человека (а уж тем более своего друга или подругу) можно не только по его имени.