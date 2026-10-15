«Где мозги? Нам нужно выжить!»: на Украине критикуют Зеленского за конфликт с Трампом На Украине синхронно с критикой со стороны Вашингтона в адрес Киева активизировалось проамериканское лобби, которое отстаивает интересы действующей администрации США, позиционируя себя «горячими» патриотами своей страны.