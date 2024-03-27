Отряд "Беркут" преобразован в воинскую часть

Отряд спецназа "Беркут" преобразован в воинскую часть. Торжественный ритуал вручения боевого знамени войсковой части 5528 внутренних войск МВД Беларуси прошел в Зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны.
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