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Отряд "Беркут" преобразован в воинскую часть

Отряд "Беркут" преобразован в воинскую часть

Отряд спецназа "Беркут" преобразован в воинскую часть. Торжественный ритуал вручения боевого знамени войсковой части 5528 внутренних войск МВД Беларуси прошел в Зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны.

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