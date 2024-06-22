У Главного храма ВС РФ прошла мемориальная акция «Свеча памяти»

У Главного храма ВС РФ состоялась мемориальная акция «Свеча памяти». Чтобы зажечь свечи участников, к месту проведения мероприятия доставили частицу пламени от Вечного огня Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга.
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