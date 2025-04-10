ETH/USDT Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! Tradeaione btc $85k is high liquidation and cme gap zone.
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ETH/USDT Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! Tradeaione btc $85k is high liquidation and cme gap zone.