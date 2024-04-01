МО: экипажи Су-34 на Южно-Донецком направлении ударили по командному пункту ВСУ

На Южно-Донецком направлении уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины. Истребители Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, сообщило Минобороны.
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