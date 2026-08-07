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Судья Танашев до сих пор ездит на «Гранте» 2013 года: «Надежная. Автомат, кондиционер есть, жить можно»

Судья Альфа-Банк РПЛ Инал Танашев рассказал о планах приобрести новый автомобиль. – Первая машина какая была? – Первая и пока что последняя – «Гранта» 2013 года.

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