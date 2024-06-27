Королевское энтомологическое общество объявило победителей конкурса фотографий насекомых — 2023

Снимок абсолютного победителя: две пчелы-кукушки, отдыхающие на травинке / © Luke Chambers Фотография, занявшая второе место, — личинки ручейников / © Tim Jonas Высокая оценка в категории «Поведение»: мухи рода Sicus семейства Conopidae / © Luke Chambers Высокая оценка в категории «Поведение»: рой летающих муравьев в бассейне / © Rosemary Haleem Высокая оценка в категории «Поведение»: пчелиный волк (Philanthus triangulum) выжимает нектар из медоносной пчелы (Apis mellifera) / © Luke Chambers Высокая оценка в категории «Портрет»: оса обыкновенная (Vespula vulgaris) / © Steven Mahy Высокая оценка в категории «Портрет»: обыкновенный богомол, или богомол религиозный (Mantis religiosa) в цветах / © Panagiotis Dalagiorgos Высокая оценка в категории «Портрет»: бурая муха (Epitriptus cingulatus) / © Steven Mahy Высокая оценка в категории «Окружающая среда»: обыкновенный богомол, или богомол религиозный (Mantis religiosa) / © Leela Channer Высокая оценка в категории «Окружающая среда»: представитель рода ос Mischocyttarus и ее гнездо / © Dan Osipov Высокая оценка в категории снимков, сделанных на смартфон: полевой шмель (Bombus pascuorum) / © Michael Wood Высокая оценка в категории снимков, сделанных на смартфон: оса германская (Vespula germanica) / © Abi Batten .