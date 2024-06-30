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Терещенко о Демидове: «Талантливый парень, неординарный. Драфт – только аванс и бонус, все зависит от него самого»

Нападающий был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения хоккеиста со СКА рассчитан до конца сезона-2024/25.

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