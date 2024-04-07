Нижегородцы открыли грибной сезон в регионе. В соцсетях они делятся фотографиями первых сморчков. По версии сообщества ВКонтакте «Грибы и Ягоды НН Нижегородский форум грибников», сезон был открыт 5 апреля — в доказательство этому опубликовованы фото добычи из Борского района.
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