Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ старше 38 лет с 30+ шайбами в сезоне

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин по итогам матча регулярного чемпионата против "Детройт Ред Уингз" преодолел отметку в 30 заброшенных шайб в сезоне-2023/24.
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