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Муфтий Башкирии Биргалин: запрет на ношение никабов нарушает права мусульман

Муфтий Башкирии Биргалин: запрет на ношение никабов нарушает права мусульман

Принятие закона, запрещающего ношение религиозной одежды в общественных местах, нарушит права мусульман и свободу вероисповедания в России.

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Комментарии
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М
ММ
Может этого муфтия пора арестовать? За экстремизм, за содействие террористам!
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15 час.
ВЛ
Василий Лыгин
Дайте указание МВД проверять у граждан в никабах документы. Если гражданин(ка) предъявляет паспорт, требовать открыть лицо. Если нет паспорта, задерживать для выяснения личности на 3-5 часов. Через 3 месяца сами перестанут пользоваться никабами.
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15 час.
ЕО
Евгений Окс
Уважаемые сотрудники ФСБ, у вас появилась уникальная возможность! Враги государства сами себя раскрывают! Пора переходить к арестам!
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14 час.

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