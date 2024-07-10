Муфтий Башкирии Биргалин: запрет на ношение никабов нарушает права мусульман

М ММ Может этого муфтия пора арестовать? За экстремизм, за содействие террористам!

ВЛ Василий Лыгин Дайте указание МВД проверять у граждан в никабах документы. Если гражданин(ка) предъявляет паспорт, требовать открыть лицо. Если нет паспорта, задерживать для выяснения личности на 3-5 часов. Через 3 месяца сами перестанут пользоваться никабами.