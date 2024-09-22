Рубашка и юбка: изысканные сочетания для модниц

Рубашка и юбка – это классическое сочетание, которое подходит для офиса, а также на каждый день. Но не обязательно носить такие предметы гардероба в привычном стиле, ведь вы можете создавать небанальные образы.
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