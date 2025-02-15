Политолог назвал сценарии отказа Евросоюза от поддержки Киева

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин назвал сценарии, при которых Евросоюз (ЕС) перестанет поддерживать Украину.
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