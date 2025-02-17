Россияне стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов

Служба финансового уполномоченного зафиксировала увеличение числа обращений граждан, пострадавших от мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств, сообщила «Ведомостям» финансовый уполномоченный Светлана Максимова.
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