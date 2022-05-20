Царьград

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“Вонючие” гнилые бананы возмутили жителей Кемерова

“Вонючие” гнилые бананы возмутили жителей Кемерова

Жители областного центра обнаружили в одном из магазинов торговой сети “Мария-Ра” залежалый товар: уже почерневшие и начавшие гнить бананы продавцы выложили на прилавок за 94 рубля 90 копеек, хотя, судя по их виду, не стоят они и ломаного гроша.

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