“Вонючие” гнилые бананы возмутили жителей Кемерова

Жители областного центра обнаружили в одном из магазинов торговой сети “Мария-Ра” залежалый товар: уже почерневшие и начавшие гнить бананы продавцы выложили на прилавок за 94 рубля 90 копеек, хотя, судя по их виду, не стоят они и ломаного гроша.