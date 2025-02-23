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Царьград

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Роман Гришин: как дети с особенностями помогают ветеранам СВО реабилитироваться

Роман Гришин: как дети с особенностями помогают ветеранам СВО реабилитироваться

Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Роман Гришин рассказал о важности взаимодействия детей с ограниченными возможностями и военнослужащих, вернувшихся с травмами.

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