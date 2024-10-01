СЦКК: ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 63 боеприпаса Военнослужащие украинской армии за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем официальном телеграм-канале.
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