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Царьград

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Внучка Ельцина теперь в раю для миллиардеров. Вместе с сыном Березовского

Внучка Ельцина теперь в раю для миллиардеров. Вместе с сыном Березовского

Сын Березовского и внучка Ельцина нынче в раю для богатейших людей.Внучка Ельцина Мария Юмашева и младший сын миллиардера Березовского Глеб нынче отдыхают в "раю".

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