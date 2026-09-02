Сервер знает, что вы — curl: TLS-отпечатки и другие методы детекции

Подмена User-Agent — это лишь первый, наивный шаг в попытке обмануть современную систему защиты. Когда сервер всё равно отвечает капчей или блокировкой, дело не в упрямстве администратора, а в том, что ваш клиент оставляет целый веер цифровых следов на разных уровнях сетевого стека.