Сервер знает, что вы — curl: TLS-отпечатки и другие методы детекции

Подмена User-Agent — это лишь первый, наивный шаг в попытке обмануть современную систему защиты. Когда сервер всё равно отвечает капчей или блокировкой, дело не в упрямстве администратора, а в том, что ваш клиент оставляет целый веер цифровых следов на разных уровнях сетевого стека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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