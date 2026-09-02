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Сервер знает, что вы — curl: TLS-отпечатки и другие методы детекции

Сервер знает, что вы — curl: TLS-отпечатки и другие методы детекции

Подмена User-Agent — это лишь первый, наивный шаг в попытке обмануть современную систему защиты. Когда сервер всё равно отвечает капчей или блокировкой, дело не в упрямстве администратора, а в том, что ваш клиент оставляет целый веер цифровых следов на разных уровнях сетевого стека.

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