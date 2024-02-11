Глава AMD обладает благосостоянием более $1,1 млрд за счёт успеха компании на р...

Глава AMD обладает благосостоянием более $1,1 млрд за счёт успеха компании на рынкеАкции AMD, которая долгие годы могла претендовать примерно на десятую долю процессорного рынка, уже давно обходят по курсовой стоимости акции конкурирующей Intel, а потому получающая вознаграждение ими глава компании Лиза Су (Lisa Su) постепенно увеличивает своё личное благосостояние.