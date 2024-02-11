НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Глава AMD обладает благосостоянием более $1,1 млрд за счёт успеха компании на р...

Глава AMD обладает благосостоянием более $1,1 млрд за счёт успеха компании на р...

Глава AMD обладает благосостоянием более $1,1 млрд за счёт успеха компании на рынкеАкции AMD, которая долгие годы могла претендовать примерно на десятую долю процессорного рынка, уже давно обходят по курсовой стоимости акции конкурирующей Intel, а потому получающая вознаграждение ими глава компании Лиза Су (Lisa Su) постепенно увеличивает своё личное благосостояние.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх