Глава AMD обладает благосостоянием более $1,1 млрд за счёт успеха компании на р...

Глава AMD обладает благосостоянием более $1,1 млрд за счёт успеха компании на рынкеАкции AMD, которая долгие годы могла претендовать примерно на десятую долю процессорного рынка, уже давно обходят по курсовой стоимости акции конкурирующей Intel, а потому получающая вознаграждение ими глава компании Лиза Су (Lisa Su) постепенно увеличивает своё личное благосостояние.
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