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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Емельяненко рассказал, как пришел к вере: «Я понял, что Бог здесь, в Русской православной церкви»

Российский боец Федор Емельяненко рассказал, как стал верующим человеком. «Я начал воцерковляться в 32-33-34 года.

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