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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапорта назвал победу в ЛЧ главной целью «Барсы» в сезоне: «Мы также хотим в 3-й раз подряд выиграть Ла Лигу, сохранить звание королей Кубка и завоевать Суперкубок»

Президент «Барселоны»  Жоан Лапорта озвучил цели клуба на этот сезон.  «Наша цель – в третий раз подряд выиграть чемпионат, что было бы выдающимся достижением.

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