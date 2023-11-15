Законопроект отклонен: водителей не освободят от обязанности возить с собой СТС

Правительственная комиссия отклонила предложенный депутатами законопроект об освобождении водителей от обязанности возить с собой свидетельство о регистрации транспортного средства, предъявляя инспектору его электронную версию.
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