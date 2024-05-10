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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бекхэм о Месси: «Лучший в истории, идеальный футболист. Он способен вдохновить целое поколение»

«Дело в эффекте, который Лео оказывает и на футбол, и на весь мир. Он способен вдохновить целое поколение, и это одна из причин, по которой мы хотели видеть его в Америке.

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