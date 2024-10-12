🇺🇦В Виннице сотрудники ТЦК, или "цыгане и скоты", как метко их назвал автор ролика, останавливают каждую машину, для того, чтобы проверить документы водителей и их воинскую обязанность.
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🇺🇦В Виннице сотрудники ТЦК, или "цыгане и скоты", как метко их назвал автор ролика, останавливают каждую машину, для того, чтобы проверить документы водителей и их воинскую обязанность.
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