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Денег не давать: как будет работать закон о самозапрете кредитов

Денег не давать: как будет работать закон о самозапрете кредитов

В России приняли закон о самозапрете на выдачу кредитов, он заработает с марта 2025 года. Целью заявлена защита граждан от мошенничества с использованием персональных данных — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии, когда мошенники вынуждают взять онлайн-займ.

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