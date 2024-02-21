Денег не давать: как будет работать закон о самозапрете кредитов

В России приняли закон о самозапрете на выдачу кредитов, он заработает с марта 2025 года. Целью заявлена защита граждан от мошенничества с использованием персональных данных — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии, когда мошенники вынуждают взять онлайн-займ.